«محلية النواب» تناقش مشروع موازنة هيئة النقل العام في القاهرة

بدأت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام في القاهرة للسنة المالية 2024- 2025.

جملة الموازنة المقدرة للهيئة

وبلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 6 مليار و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ ملياري و443 مليون جنيه.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.

الإيرادات المقدرة في العالم المالي الجديد

وفيما يتعلق بالإيرادات المقدرة في العام المالي الجديد 2024- 2025، بلغت جملة إيرادات النشاط مليار و106 ملايين، ومليار و881 مليون جنيه منح وإعانات، و10 ملايين جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و397 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 3 مليارات و394 مليون جنيه.