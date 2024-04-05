رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إمام مسجد السيدة نفيسة: ختمت القرآن 6 آلاف مرة وحفرت قبرها بيديها

كتب:

منتصر سليمان
05:53 م | الجمعة 05 أبريل 2024
الدكتور على الله الجمال

الدكتور على الله الجمال

عرض برنامج «باب رزق» مع الإعلامي يسري الفخراني على قناة «DMC»، حلقة خاصة من داخل دار ومسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وقال الدكتور على الله الجمال إمام المسجد: «السيدة نفيسة رضي الله عنها لما جاءت إلى مصر واستقبلها أهل مصر عند العريش، نزلت بدار كبير التجار، وانتقلت بعدها إلى دار «أم هانىء» عدة أشهر، ولما ازدحم عليها الناس، انتقلت من دار «أم هانىء»، ووهبها هذا المكان حاكم مصر أو والى مصر «السري ابن الحكم»، وتفاوض معها ألا ترحل من مصر، وأن تخصص يومين في الأسبوع لملاقاة الناس والرد على أسئلتهم والدعاء لهم».

وأضاف قائلًا: «الناس لما شغلوها عن العبادة أرادت أن ترحل، والمسجد والدار موجود في مكان يسمى درب السباع وهو المكان الذي جلست به السيدة نفيسة، والقبر الذي حفرته بأيديها، وجعلت عليه ستارة وكانت تدخل فيه وتختم القرآن عشرات المرات، وبعض المؤرخين يقولك 3 آلاف مرة، وبعضهم يقول 6 آلاف، لكن تحليلي أنها ختمت القرآن في الصلاة غير الختمة العادية».

وتابع: «لما مرضت وجاءها الطبيب وقالها لازم تفطري، قالتله أنا بطلب من ربنا الطلب دا من أكثر من 30 سنة أن يقبضني وأنا صائمة، وانتقلت في الخامس عشر من شهر رمضان في يوم الجمعة، فتحت الستارة وقالت لهم: «هذا هو القبر الذي أدفن فيه، وتم تنفيذ الوصية بالفعل».  

اقرأ المزيد:

دعاء يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان: اللهم ارزقني رزقا حلالا

الداخلية تقيم احتفالا لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة شهر رمضان

شافكي المنيري: «شهر رمضان وش الخير عليّ تعرفت فيه على ممدوح عبدالعليم»

متطوعو التحالف الوطني يودعون شهر رمضان بإفطار جماعي في محافظات الصعيد

«مرسال»: قدمنا خدمات بـ44 مليون جنيه خلال 20 يوما من شهر رمضان

«الأرصاد»: استمرار الأجوء الحارة على البلاد حتى آخر أيام شهر رمضان
بقلم منتصر سليمان