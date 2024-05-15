محمد عبد المجيد نائبا لرئيس كتلة الحوار

أصدر الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، قرارا بتعيين الدكتور محمد عبدالمجيد نائبا لرئيس الكتلة.

وأوضحت كتلة الحوار في بيان، أن الدكتور عبدالمجيد يتولى سكرتير عام اتحاد شباب كتلة الحوار، وله من الخبرات السياسية العديدة في أحزاب ليبرالية.

وأشارت الكتلة، إلى أن «عبد المجيد» حصل على ماجستير اقتصاد سياسي ومالية عامة في كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وماجستير قانون تجاري واستثمارات دولية من كلية الحقوق بجامعة بنها، ودكتوراة اقتصاد سياسي ومالية عامة من كلية الحقوق بجامعة بنها.

وأكد الدكتور محمد عبد المجيد، أن كتلة الحوار تسعى إلى أن تكون تيار ليبرالي يقدم الأطروحات والبدائل والحلول في مختلف القضايا، وتعزيز ثقافة الحوار، وطرح الرؤى المختلفة في هذه الفترة الدقيقة من عمر الوطن.