رئيس كتلة الحوار: المزايدة على دور مصر بشأن مفاوضات غزة مراهقة سياسية

تعجب باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، من المزايدة على الدور المصري في الملف الفلسطيني، وقال إنه لا يفهم السبب أو الدافع وراء ذلك، منوها أن هناك أبواقا خارجية مثل جماعة الإخوان تقوم على ذلك، وفي الداخل هناك بعض المعارضين يزايدون على الدور المصرية، وهو ما يعد مجرد مراهقة سياسية.

أبواق وقنوات الإخوان تردد أكاذيب

وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن أبواق وقنوات الإخوان تردد أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان، وهناك تحليلات كلها مغلوطة يتم ترويجها، وكلها خاطئة وغير صحيحة.

وتابع رئيس كتلة الحوار: «الدولة المصرية تتدخل بثقلها لدى المجتمع الدولي، وتقوم بجمع المساعدات وإدخالها للفلسطينيين.. كل حاجة الدولة بتعملها».

وقال إن البعض يدعي البطولة وينتقد فقط الدولة المصرية ودورها في القضية الفلسطينية، متابعا: «ده ملوش علاقة بالسياسة.. ممكن اختلف من غير ما أعادي الدولة وانتقص من دورها.. والمفروض ساعة الجد الكل يدعم ويقف خلف البلد»، موضحًا أن الدولة المصرية موجودة طول الوقت وتؤدي دور مهم جدا في القضية الفلسطينية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني.