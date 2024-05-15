«رياضة النواب»: عقد لقاء مع 5 وزراء لفض الاشتباك بشأن ولاية مراكز الشباب

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء بالتدخل لدى وزراء الحكومة، لتفعيل قرار نقل ملكية أراضي الدولة غير المستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب وخدمات عامة عليها.

اجتماع لجنة الشباب والرياضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، التي قدرت بـ4 مليارات جنيها.

وأكد «سويلم»، أنه قدم على طلب منذ عدة أعوام لوزير الأوقاف لتخصيص مركز شباب، على أحد الأراضي التابعة للوزارة بقرية الخيس، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ورغم إعلان الوزير الموافقة على نقل تبعية الأرض لصالح وزارة الشباب، إلا أنه يصطدم برفض هيئة الأوقاف تنفيذ القرار.

قانون لاستبدال مراكز الشباب

جدد «سويلم» مطالبه بضرورة إصدار الحكومة قانون لاستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة، بمساحات أكبر، من خلال بيعها واستغلال ثمن البيع في شراء مساحة قانونية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن اللجنة ستوجه دعوة للوزراء المعنيين عن ذلك الملف، وهي وزارات الأوقاف والري والزراعة والتنمية المحلية والشباب، للوصول إلى حل لتلك الإشكالية التي تمثل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة.