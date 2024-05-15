7 توصيات من «تضامن النواب» لزيادة اعتمادات الموازنة الجديدة

أصدرت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي عددا من التوصيات بشأن الاعتماد المدرج بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2024/2025 فيما يتعلق بقطاع مديريات التضامن الاجتماعي وأوصت اللجنة في اجتماعها البرلماني اليوم بعد الموافقة على مشروع الموازنة الجديد للعام المالي 2024-2025 على:.

تدبير الهياكل الوظيفية

1. دراسة مدى إمكانية تدبير الهياكل الوظيفية لإدارة وتشغيل المديريات على مستوى المحافظات والإدارات والوحدات التابعة لها

2. إفادة اللجنة بخطة برامج تدريب وتأهيل العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي والاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالمديريات حتى نرتقى بمستوى الأداء، ونتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة للمُواطنين بكفاءة عالية على أن تشمل تلك التدريبات مُتابعة وشرح القوانين واللوائح الواقعة في نطاق عملهم.

3. إفادة اللجنة بكافة الأنشطة والخدمات التي قدمت من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

4. تقديم تقرير كامل عن المنشآت التابعة للمديريات مثل «مكاتب التأهيل، ومكاتب الشؤون الاجتماعية ومراكز الإغاثة»، على مستوى المحافظات، وتوضيح مدى جاهزيتهم للخدمات.

5. وجوب دعم بند الجهود غير العادية خاصة في ظل عدم كفاية الهيكل التنظيمي.

6. دراسة مدى إمكانية عمل عقود سنوية لتوفير السائقين.

7. دعم المشروعات المسندة للجمعيات من الوزارة من صندوق دعم المشروعات الأهلية.