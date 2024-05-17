بتحويل الراتب أو بدون.. قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة من «الزراعي المصري»

يقدم البنك الزراعي المصري برامج تمويل متنوعة، من بينهم قرض السيارة الملاكي لأصحاب المهن الحرة، بفائدة متناقصة سواء بضمان تحويل راتب أو بدون.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الزراعي المصري لشهر مايو 2024، تكون فائدة قرض السيارة نحو 26% متناقصة أي تعادل 11.66% ثابتة.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

وتصل مدة قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة من البنك الزراعي المصري 5 سنوات، وبالنسبة لقيمة التمويل الحد الأدنى 20 ألف جنيه والحد الأقصى مليون جنيه.

مقدم قرض السيارة من البنك الزراعي المصري

وبالنسبة للمقدم للحصول على السيارة يكون نحو 40%، ويوفر البنك خطط تمويل تناسب جميع الفئات.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

ويحتاج البنك الزراعي المصري من العميل للحصول على قرض السيارة من المستندات، بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق وعرض أسعار.

ويتيح البنك برامج تمويل للسيارات للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص أو الأعمال والهيئات وللمزارعين بسعر فائدة تنافسي، بحسب الموقع الرسمي للبنك الزراعي المصري.