المقدم حسب وظيفتك.. تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري قرض السيارة من خلال برامج متنوعة لكافة قطاعات العملاء، وسعر عائد تنافسي، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، وبدون ضامن على حسب وصفهم.

وبحسب جدول برامج التمويل في البنك الأهلي المصري لشهر مارس 2024، يكون التمويل على قرض السيارة حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين، فيما يصل إلى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال/ المهن الحرة، حسب فئة العميل.

ويتيح البنك تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة، ومن الشروط أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه.

ومن المميزات التي يقدمها البنك على قرض السيارة، أن لا يوجد مصاريف استعلام ائتماني، وبدون مصاريف فتح حساب.

تفاصيل قرض السيارة من الأهلي المصري

وهناك برنامج تمويل للموظفين بتحويل الراتب وآخر بإثبات دخل، وكما يلي نرصد المقدم وقيمة التمويل.

- برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%.

- برنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

- ومتوفر أيضًا برنامج أصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30%من سعر السيارة وتمويل 70%.

- برنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة.

- برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

شروط الحصول على قرض السيارة

- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

- آلا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا و لا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- فاتورة مرافق.