أقل فائدة على قرض السيارة في 3 بنوك.. إليك التفاصيل

يحتاج العديد من المواطنين إلى الحصول على قرض السيارة من البنوك المصرية، لتلبية احتياجاتهم اليومية في التنقل من مكان لآخر، وتتنافس البنوك على تقديم برامج تمويل بأسعار فائدة تناسب العميل، لذا نرصد في السطور التالية أقل فائدة في 3 بنوك.

بحسب جدول برامج التمويل على السيارات لشهر يناير 2024، يقدم البنك الأهلي الكويتي قرض السيارة بفائدة 20% متناقصة، تعادل 11.11% ثابتة، بضمان تحويل المرتب والمدة من عام إلى 7 سنوات، وقيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه حسب فئة العميل.

قرض السيارة من البنك الأهلي

ويوفر البنك الأهلي المصري، قرض السيارة بفائدة تتراوح بين 23 و24.5% متناقصة، وتعادل 9.6 إلى 10% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات، وقيمة التمويل تبدأ من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، حسب فئة العميل.

قرض السيارة من بنك القاهرة

ويتيح بنك القاهرة أيضا أقل فائدة على قرض السيارة إذ أنه يتراوح بين 18% و23.5% متناقصة، وتعادل 8.61 إلى 12.22% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، والمدة تصل إلى 3 سنوات، وقيمة التمويل من 15 ألف إلى 6 ملايين جنيه وفقًا لفئة العميل.