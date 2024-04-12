تعيينات وزارة النقل 2024.. تعرف على المهارات المطلوبة في الوظائف
كتب:
سلامة عامر
04:07 ص | الجمعة 12 أبريل 2024
بوابة الوظائف الحكومية أرشيفية
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل 170 وظيفة جديدة منهم 100 بوظيفة سائق سادس و70 في وظيفة حرفي رصف سادس بالمستوي الوظيفي ب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2-16 ولائحتة التنفيذية.
المهارات المطلوبة لشغل وظيفة حرفي سادس
وكشفت الهيئة العامة لـ الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة حرفي سادس ب كالتالي:
المهارات الأساسية لوظائف النقل 2024
أولا: المهارات الأساسية
- يشارك في تعبئة التشققات وإصلاح وترميم الطرق.
- يشارك في دهان العلامات الإرشادية بالطريق وإعادة وضوحها.
- يعاون في استعدال الطبقات الأسفلتية الصناعية.
- يؤدي جميع ما يسند إليه من مهام أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة.
ثانيا: المهارات الفنية:
- التمتع باللياقة البدنية.
- تحمل العمل تحت ضغط.
- إجادة العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين.
المهارات المطلوبة لشغل وظيفة سائق سادس
واعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لـ وزارة النقل المهارات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة سائق سادس كالتالي:
المهارات الأساسية:
- يقوم بقيادة مختلف المركبات بما يتناسب مع رخصة القيادة.
- يتأكد من تجهيزات المركبات وكفاءتها قبل تشغيلها وقيادتها.
- يشارك في توثيق وتسجيل فترات العمل والكيلو مترات المستهلكة واستلام إيصالات الوقود.
يلتزم بتعليمات رئيسه المباشر وتعليمات المرور والقواعد المرورية.
المهارات الفنية:
- الدقة والتركيز العالي وضبط النفس.
- القدرة على حسن التصرف في الأزمات.
- حسن السير والسلوك.
- المعرفة التامة بكافة القوانين والقواعد المرورية.