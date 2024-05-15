سر عودة مايك تايسون للملاكمة بعد 19 عاما من الاعتزال لمواجهة «يوتيوبر»

في نبأ سار لعشاق نجم الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، أعلن عودته مرة أخرى للصراع في عمر الـ57 عاما، محددا نزالا مع أحد الأشخاص، فما سر عودة الملاكم؟.

نجم الملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون، أعلن عودته إلى الصراع مرة أخرى، متجاهلاً كل الانتقادات التي وُجهت له حول عمره المتقدم، موضحًا خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك الأمريكية أنه سيواجه صناع محتوى عبر يوتيوب، يدعى جايك بول، إذ يقوم مايك تايسون بالتدريب من أجل عودته مرة أخرى.

آخر نزال لمايك تايسون منذ عام 2005

حدد مايك تايسون موعد نزاله المقبل يوم 20 يوليو في ملعب «إيه تي آند تي» في مدينة أرلينجتون التابعة لولاية تكساس الأمريكية، إذ يرى أنه في حالة رائعة لكن جسده في حالة سيئة ويشعر بألم شديد، مؤكدًا أنه ليس على ما يرام ولا يوجد لديه أي تحفظات من ناحية القفازات التي سيرتديها، خاصة أنه شارك في آخر نزال منذ عام 2005.

تايسون يشيد بمنافسه

تحدث مايك تايسون أيضًا عن الأمر الذي وافق عليه بدون تفكير، مشيرًا إلى أن منافسه شخص جيد على الساحة، و«تايسون» ضمن أبرز الملاكمين في الوزن الثقيل بالثمانينيات والتسعينيات، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية.