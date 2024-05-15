طريقة عمل ميلك تشيك الكاجو باللبن.. وصفة الشيف حسن الأسهل

في ظل الأجواء الحارة، يلجأ الغالبية إلى المشروبات الباردة، التي يمكن تناولها للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، من بينها عصير الكاجو باللبن، التي يمكن تجهيزها بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل ميلك تشيك الكاجو باللبن

يحتاج تحضير ميلك تشيك الكاجو باللبن، مجموعة من المكونات البسيطة، التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا، للتغلب على حرارة الجو، ونقدمها بوصفة الشيف حسن.

نصف كوب كبير كاجو بدون ملح مطحون.

قطعة كيك.

كوب لبن.

10 مكعبات ثلج مجروش.

سكر للتحلية.

2 كوب زبادي.

طريقة تحضر ميلك تشيك الكاجو باللبن

يحضر خلاط وتوضع فيه المكونات السائلة في البداية.

يضرب ذلك الخليط جيدًا.

يضاف إليه تدريجيًا الكاجو، ومن ثم يضرب مرة أخرى.

يزود الخليط بالكيك ومن ثم الزبادي.

توضع جميع المكونات في أطباق التقديم أو الأكواب.

تقدم تلك المكونات باردة.

وصفة أخرى لتحضير الكاجو باللبن

2 كوب حليب.

حبة كاجو غير محمص.

4 ملاعق كبيرة سكر.

طريقة التحضير

فرم الكاجو جيدًا إلى أن يصبح خشن الملمس.

صب الحليب في قالب مكعبات الثلج.

وضع القالب في الفريزر حتى يتجمد الحليب.

إخراح القالب من الفريزر.

ترك الخليط في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

في وعاء الخلاط الكهربائي، يوضع الكاجو، ثم تضاف مكعبات الثلج المجمدة والسكر.

اخفق المكونات بشكل جيد إلى أن تتجانس تماًما وتصبح ناعمة حوالي 3 إلى 5 دقائق.

صب ميلك شيك الكاجو في كوب التقديم.

تناول المشروب باردا للتخلص من الأجواء الحارة.

عصير آيس كريم بالكاجو

علبة آيس كريم شيكولاتة وفانيليا.

كمية قليلة من الكاجو.

ملعقة عسل أبيض.

كوب حليب.

طريقة عمل عصير آيس كريم بالكاجو