3 قوافل لجامعة كفر الشيخ ضمن حياة كريمة في مطوبس.. تفاصيل

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة «حياة كريمة» وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قافلة طبية وبيطرية وتوعوية، اليوم الأربعاء، إلى قرية خليج قبلي التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة قرى «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت عيادة الأطفال الطبية التخصصية، وعيادة طب الفم والأسنان، وعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة والتوعية الأسرية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

وأجرت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1309 حالات من أبناء قرية خليج قبلي والقرى المجاورة بمركز مطوبس، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتم الكشف بعيادة التمريض لقياس السكر والضغط والسمنة والنحافة والقزامة على 182 حالة.

وأطلقت الجامعة قافلة بيطرية متكاملة لقرية خليج قبلي والقرى المجاورة بمركز مطوبس، لإجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي إجمالي 5585 حالة.

تنفيذ العديد من الفعاليات بالقافلة الطفولية الطبية التوعوية الترويحية

كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات بالقافلة الطفولية الطبية التوعوية الترويحية لجوالي جامعة كفر الشيخ، التي ضمت ألعاب كشفية ترويحية، وهدايا تذكارية جرى توزيعها على أطفال القرية، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية ضمن حملة التوعية بخطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وكيفية التعامل مع ولي الأمر المدخن، ودور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات التي شارك فيها عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مع شباب أسرة الجوالة بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجاً بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، ودعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيداً بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة التي تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب البشري في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين

ولفت «دسوقي»، إلى أهمية القوافل البيطرية العلاجية التي تطلقها الجامعة التي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية، وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، فضلاً عن رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصةً في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، مُشيداً بأهمية الدور التوعوي ودور جامعة كفر الشيخ في خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى، وتعمل على تنمية مهاراتهم.

أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنّ تنظيم هذه القوافل يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية، والترويح على المواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.