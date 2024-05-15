استقرار سعر صرف الجنيه بعد استلام مصر الدفعة الثانية من رأس الحكمة.. خبير يوضح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، استلام الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة» من الإمارات، بقيمة 14 مليار دولار، وذكر الخبير الاقتصادي محمد أنيس في تصريحات لـ«الوطن»، أن استلام مصر الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، بقيمة 14 مليار دولار، بالطبع سيكون له تأثيره الإيجابي وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

الاحتياطي الأجنبي

ويتوقع محمد أنيس بزيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري الفترة المقبلة، إذ تصل حاليا 41.057 مليار دولار أمريكي، ومن الممكن أن ترتفع بنسبة كبيرة جدًا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاحتياطيات النقد هي أحد الأصول المملوكة للدولة، وبالتالي زيادة قيمة هذه الأصول أمر جيد، كما أن زيادة حجم الاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية الدولية يؤدي إلى استقرار في سوق صرف الجنيه أمام العملات الدولية.

فوائد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وتابع أنه من الجيد ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي لمعدل الأمان الدولي: «يعني يبقى الاحتياطي النقد الأجنبي اللي عندك يكفي حجم استيرادك كدولة بشكل كامل لمدة 9 أشهر، لكن لسه ده هيحصل تدريجيًا مع ارتفاع الاحتياطي كل شوية».