غرق شخص أثناء الاستحمام في إحدى القرى السياحية بمطروح

غرق شخص في البحر بإحدى القرى السياحية الواقعة في طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في اتجاه الإسكندرية، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية غرق الساحل الشمالي

واستقبلت، اليوم الثلاثاء، مستشفى الحمام المركزي ضحية حادث غرق بشاطئ إحدى القرى السياحية، ويدعى محمد جابر 35 سنة من المعادي، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، كما جرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث في القرية السياحية في الساحل الشمالي، وجار المعاينة والفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وسؤال شهود عيان للكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل عن الحادث إلي جهات التحقيق.