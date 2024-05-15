ميناء دمياط يستقبل 71 ألف طن بضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا، جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 10 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن في الميناء إلى 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 46 ألفا و396 طنا تشمل 15 ألفا و586 طن يوريا و2200 طن ملح معبأ و4320 طن مولاس و13 ألفا طن علف بنجر و2511 طن اسمنت صب و8779 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71 ألفا و890 طنا، تشمل 9710 طن قمح و33 ألفا و510 أطنان ذرة و12 ألفا و300 طن فول صويا و7500 طن خردة و7893 طن حديد و977 طن خشب زان.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1091 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 557 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4179 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 51 ألفا و568 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 245 ألفا و159 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3538 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي والقليوبية، و2 قطار بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، و10 وحدات نهرية (بارج) بعد أن تفريغ شحنة تقدر بنحو 2889 طن أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ نحو 3051 طنا من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6025 حركة.