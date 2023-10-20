إدراج سيوة ودهشور ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023

أعلنت منظمة السياحة العالمية، اليوم، فوز قريتي سيوة في محافظة مطروح ودهشور بمحافظة الجيزة، بضمهما لأفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023، وذلك في أثناء انعقاد الاجتماع الـ25 للجمعية العمومية للمنظمة التي تعقد حالياً بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان اليوم، إنّ اختيار هاتين القريتين جاء لتوافق الاشتراطات التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار مع سيوة ودمنهور، لافتة إلى أنّ منظمة السياحة العالمية أعلنت وضع قرية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء على قائمة الترقي المؤهلة لتصبح في المستقبل على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية.

ومن جانبها، أوضحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أن الوزارة تولي ملف السياحة الريفية اهتمامًا كبيرًا، وأن اختيار هذه القرى ضمن أفضل القرى الريفية السياحية يعتبر تكليلًا للجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الملف.

وأشارت إلى أنه بذلك تكون مصر قد استطاعت أن تضع مباشرة قريتين على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية، وهما دهشور وسيوة، وقريتين على قائمة الترقي وهما قرية فوة بمحافظة كفر الشيخ في عام 2021، وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في عام 2023.

منتج السياحة الريفية

وأكد المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، أهمية وضع هذه القرى على المنصة التي أنشأتها منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى الريفية السياحية، ما يساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري بصفة عامة ولمنتج السياحة الريفية بصفة خاصة، والذي توليه منظمات الأمم المتحدة أهمية كبيرة لعلاقة السياحة وقدرة النشاط السياحي بتوفير فرص العمل والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.