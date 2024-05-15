«بوتين»: محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا «جريمة وحشية»

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن الهجوم على رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها جريمة وحشية غير مبررة كما تمنى له الشفاء العاجل وذلك حسبما نقلته «روسيا اليوم».

ووجه «بوتين» برقية إلى رئيسة سلوفاكيا، زوزانا تشابوتوفا نشرت على الموقع الإلكتروني لقصر «الكرملين قال فيها: شعرت بالسخط حين علمت بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو ولا يمكن لهذه الجريمة البشعة أن تبرر».

وأضاف: أعرف أن فيتسو رجل شجاع وقوي الإرادة وأمل أن تساعده هذه الصفات على تجاوز هذا الوضع الصعب.. أرجو أن تنقلوا له أصدق كلمات الدعم، والتمنيات بالشفاء العاجل.

محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

وقد تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا، اليوم الأربعاء لمحاولة اغتيال أصيب فيها بعدة طلقات نارية بعد اجتماع للحكومة نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما وصفت الحكومة السلوفاكية حالته الصحية بأنها حرجة.

وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم الأربعاء وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيتسو».

وأضافت الحكومة في بيانها أنه تعرض لمحاولة اغتيال أصيب على إثرها بعدة طلقات نارية وقد تم نقلة بطائرة مروحية إلى بانسكا بيستريسا.