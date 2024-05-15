بينها الموبايل.. 7 محظورات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفيوم

7 محظورات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، و12 توجيهًا أعلنتهم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ضمن استعداداتها النهائية لانطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني التي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل والموافق 18 مايو الجاري، وتستمر نحو 5 أيام، إذ عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا ناقشت خلاله الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الامتحانات.

تستعرض «الوطن» محظورات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، فضلًا عن ضوابط الامتحانات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

محظورات امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، محظورات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي تضمنت الآتي:

يمنع اصطحاب الموبايل سواء للطلاب أو المعلمين والمشرفين داخل اللجان. منع دخول أولياء أمور الطلاب والطالبات داخل اللجان أثناء سير الامتحانات. يحظر تأخر الطلاب عن اللجان بأكثر من 15 دقيقة، وإذ حدث يمنعوا من الدخول. غلق أبواب لجان الامتحانات فور دخول الطلاب ومنع دخول الزوار. يحظر ترك اللجنة من قبل المعلمين أو المشرفين دون إبلاغ الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة. يحظر خروج المسؤول أو الملاحظ أو العامل أو أي فرد أمن خارج اللجان طوال انعقاد الامتحان. يحظر ترك باب اللجنة مفتوحًا بعد الساعة 9:00 صباحًا.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 فإنّها تتضمن الالتزام بكافة القوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، ما يلي: