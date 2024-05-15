بينها الموبايل.. 7 محظورات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
10:30 م | الأربعاء 15 مايو 2024
الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم أثناء إصدار تعليمات الامتحانات
7 محظورات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، و12 توجيهًا أعلنتهم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ضمن استعداداتها النهائية لانطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني التي من المقرر أن تنطلق السبت المقبل والموافق 18 مايو الجاري، وتستمر نحو 5 أيام، إذ عقدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا ناقشت خلاله الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الامتحانات.
تستعرض «الوطن» محظورات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، فضلًا عن ضوابط الامتحانات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
محظورات امتحانات الشهادة الإعدادية
وأعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، محظورات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي تضمنت الآتي:
- يمنع اصطحاب الموبايل سواء للطلاب أو المعلمين والمشرفين داخل اللجان.
- منع دخول أولياء أمور الطلاب والطالبات داخل اللجان أثناء سير الامتحانات.
- يحظر تأخر الطلاب عن اللجان بأكثر من 15 دقيقة، وإذ حدث يمنعوا من الدخول.
- غلق أبواب لجان الامتحانات فور دخول الطلاب ومنع دخول الزوار.
- يحظر ترك اللجنة من قبل المعلمين أو المشرفين دون إبلاغ الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة.
- يحظر خروج المسؤول أو الملاحظ أو العامل أو أي فرد أمن خارج اللجان طوال انعقاد الامتحان.
- يحظر ترك باب اللجنة مفتوحًا بعد الساعة 9:00 صباحًا.
ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
وفيما يخص ضوابط امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 فإنّها تتضمن الالتزام بكافة القوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، ما يلي:
- إبلاغ المديرية بأي طارئ قد يحدث أثناء الامتحانات بسرعة وعدم السماح بتفاقمها.
- التأكد من تهيئة كافة اللجان وتجهيزاتها لاستقبال الطلاب والطالبات.
- عدم تأخير تسليم أوراق الأسئلة، وكراسات الإجابة بعد الساعة 9:00 صباحًا، وإعطاء الطالب حقه الكامل في الوقت المخصص لأداء الامتحان.
- تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارين رقم 500 لسنة 2024، و34 لسنة 2018، والخاص بأعمال الامتحانات.
- ترك مكان الطالب المتغيب عن الامتحان خاليًا.
- ترتيب الطلاب وفقًا لكشوف المناداة التي تم استلامها من لجنة النظام والمراقبة.
- ختم استمارة غياب الطالب أو الطالبة بختم اللجنة، والحرص على تدوين الاسم رباعي في استمارتي 5 د و6 د.
- التنسيق المتكامل مع كافة الجهات الأمنية والخدمية، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بالخطة العامة لتأمين الامتحانات.
- إحالة أي مخالفة قد تحدث للشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة فور حدوثها للتحقيق فيها.
- المرور يوميًا على اللجان ومحيطها قبل بدء الامتحانات للتأكد من عدم وجود أي طارئ قد يحدث.
- التواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات في الوزارة والمديرية والإدارات التعليمية في حالة وجود أي أمر قد يعكر صفو الامتحانات.
- استبعاد أي مراقب أو عضو لجنة مقصر من أعمال المراقبة، والحرص على انضباط اللجان.