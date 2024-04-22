جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بمحافظة الفيوم

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن موعد انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 للشهادة الإعدادية، وأعلنت جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 للتعليم العام والرياضي والمهني، والتي من المقرر أن تنطلق في الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، وتستمر نحو 6 أيام حيث تنعقد يوم السبت إذا ما اعترض سيره.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم للتعليم العام والرياضي والمهني، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة الفيوم، بدءًا من السبت 18 مايو المقبل، على أن تنتهي الخميس 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 «عام ورياضي»، فإنّها تنطلق السبت 18 مايو وتستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر، إذ جاء جدول امتحانات الترم الثاني 2024 كما يلي:

السبت 18 مايو 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف منها 20 دقيقة للإملاء، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 19 مايو 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتان.

الإثنين 20 مايو 2024.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء لمدة ساعتان، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان، يليه التربية الفنية لمدة ساعتان.

الأربعاء 22 مايو 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان.

الخميس 23 مايو 2024.. امتحان مواد الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية بمدارس اللغات لمدة ساعة ونصف، التزامن مع امتحان التربية الرياضية بمدارس الرياضية فقط لمدة ساعة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وبحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 للمدارس المهنية، فإنّ أعمال الامتحانات تنطلق خلال الفترة من السبت 18 مايو وحتى الأربعاء 22 مايو، إذ يأتي الجدول كما يلي:

السبت 18 مايو.. امتحان مادتي اللغة العربية لمدة ساعتان، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 19 مايو.. امتحان مواد العلوم لمدة ساعة ونصف، والمجالات العلمية «مجال صناعي» و«اقتصاد منزلي» لمدة ساعة.

الإثنين 20 مايو 2024.. امتحان مادتي الرياضيات لمدة ساعة ونصف، والتربية الفنية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 21 مايو.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف، والمجالات العملية «مجال زراعي» لمدة ساعة.

الأربعاء 22 مايو.. امتحان مواد الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، والتكنولوجيا لمدة ساعة، والخط العربي لمدة ساعة.