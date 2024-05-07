«تعليم الفيوم» تنظم مراجعات نهائية بالمجان لطلاب الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالإقليم، بدء تنظيم المراجعات النهائية في مختلف مراكز المحافظة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ضمن استعدادات انطلاق آخر العام 2024 للشهادة الإعدادية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وبدأت المراجعات اليوم الثلاثاء، في إدارتي شرق الفيوم، وإبشواي التعليمية، إذ تتضمن تقديم مراجعات نهائية على كافة المواد الدراسية من قبل أساتذة وخبراء في المواد، وذلك بالمجان تمامًا، فيما تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات لحضورها.

أماكن المراجعة النهائية بشرق الفيوم

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، إنّه يجرى تنظيم محاضرات مجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في كافة المواد الدراسية، تتضمن عمل مراجعة شاملة على المنهج، وبنك الأسئلة، بمشاركة كوكبة من المعلمين المتميزين، وكل ذلك بالمجان بالإضافة إلى توزيع مذكرات مراجعة مجانية أيضًا على الطلاب والطالبات.

وأشارت إلى أنّ مكان انعقاد المراجعات النهائية بشرق محافظة الفيوم، تتم في قاعة جمعية أبي بكر الصديق للتنمية والخدمات، مقدمةً الشكر للمعلمين المتطوعين للشرح والمراجعة للطلاب، على جهدهم المبذول، ومشاركتهم الإيجابية.

انطلاق المراجعة المجانية بأبشواي

وشهدت إدارة أبشواي التعليمية، انطلاق المراجعة النهائية المجانية للطلاب والطالبات، إذ شملت كافة المواد الدراسية المقررة على الشهادة الإعدادية 2024، في قاعة نقابة المعلمين بإبشواي.

وعبرّت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن أمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لكافة الطلاب والطالبات في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي تنطلق خلال أيام.

إقبالًا كبيرًا من الطلاب على المراجعات

وشهدت المراجعات النهائية المجانية، إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، منذ الدقيقة الأولى لانعقادها، مطالبين باستمرار عقدها حتى انتهاء الامتحانات.