قوافل حياة كريمة الطبية اليوم.. خدمة متميزة لأهالي 4 محافظات

منذ تدشينها في 2019، تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة على تحقيق الازدهار في القرى الريفية الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وتشمل مشاريع ومبادرات حياة كريمة جميع القطاعات المختلفة من أجل دعم المواطن المصري الأكثر احتياجا، فهناك مشاريع في القطاع السكني، القطاع التعليمي، القطاع الخدمي، القطاع الصحي وغيرهم من القطاعات الحياتية المختلفة.

قوافل حياة كريمة الطبية

وشهد القطاع الصحي اهتمام واسع من قبل مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إيمانا من المؤسسة بأهمية هذا القطاع والارتقاء به في القرى الأكثر احتياجا، ومن أبرز جهودها في الملف الصحي هو إطلاق قوافل طبية بشكل دوري في تلك القرى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل تقديم خدمة الكشف والعلاج المجاني على الأهالي.

واليوم تطلق المبادرة الرئاسية عدد من القوافل الطبية المجانية التي تنتشر على مستوى الجمهورية في محافظات مختلفة، وصل عددهم إلى 4 محافظات بإجمالي 5 قرى من قرى حياة كريمة، جاءت على النحو التالي:

- محافظة البحر الأحمر: توجد قوافل حياة كريمة في مدينة مرسى علم تحديدا في قرية أم الحويطات بسفاجا

- محافظة بني سويف: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن

- محافظة المنوفية: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرية كفر مليج التابعة لمركز بركة السبع، وأيضا في قرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون

- محافظة البحيرة: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرية صلاح الدين التابعة لمركز بدر

التخصصات الطبية

وتوفر قوافل حياة كريمة الطبية خدمة الكشف المجاني في التخصصات الطبية المختلفة، فضلا عن الصيدليات المتواجدة مع كل قافلة يتوافر بها أنواع العلاج المختلفة التي يتم صرفها مجانا للأهالي الأكثر احتياجا، وفي حال وجود مواطن يحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عملية جراحية يتم نقلهم للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج المجاني، أما عن التخصصات الطبية المتوافرة في القوافل فجاءت على النحو التالي:

- الباطنة

- الأطفال

- النساء والولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأنف والأذن والحنجرة

- العظام

- التحاليل الطبية

- الأشعة