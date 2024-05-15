مناقصة عامة دعم خطوط شبكات مياه الشرب في قرى مركز مطاي بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن طرح مناقصة عامة لمد وتدعيم خطوط شبكات مياه الشرب لزوم تغذية مناطق محرومة بقرى «منبال - عزبة عمر بك قسطور – إبوان بمركز مطاي».

تفاصيل مناقصة شركة مياه المنيا

وحددت «مياه الشرب»، تاريخ الجلسة يوم 22 من شهر مايو الجاري، وأوضحت أن سعر كراسة الشروط 2000 جنيه، وقيمة التأمين 15000 جنيه، إذ يمكن الحصول على كراسة الشروط من مخازن الشركة بشارع عدنان المالكي، أرض سلطان، المنيا، وآخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشر ظهر يوم الجلسة.

وذكر بيان صادر عن شركة المياه في محافظة المنيا، أنه في حال صادف يوم الجلسة إجازة رسمية، يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل تالي، وللشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب.

توفير خدمات مياه الشرب والصرف

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي مسؤولة عن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لسكان محافظة المنيا، وتهدف الشركة إلى ضمان حصول جميع سكان المحافظة على مياه شرب آمنة وصرف صحي مناسب بأسعار معقولة.