الحمصاني: زيارات رئيس الوزراء الميدانية هدفها متابعة المشروعات ومعدلات تنفيذها

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارات رئيس الوزراء الميدانية، الغرض منها متابعة حجم التطور ومعدلات تنفيذ المشروعات، وتفقد المصانع، ومدى الإنجاز في بنائها، واستفادتها بالتسهيلات والحوافز الحكومية، والعمل على تذليل العقبات أمام المصانع.

ولفت خلال مداخلة ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، إلى أن زيارة مدبولي يوم السبت لمصنع «سان بيور» للأدوات الصحية، أسفرت عن نتائج إيجابية من حيث زيادة نسبة المكون المحلي، التي وصلت إلى 75%، بالإضافة إلى نسبة عالية من العمالة.

اهتمام مجلس الوزراء بشكاوي المستثمرين

أضاف «الحمصاني» أن الشكاوى التي تصل إلى مجلس الوزراء من المستثمرين، يتعامل معها الدكتور مصطفى مدبولي بكل جدية، ويجري التواصل مع الجهة المعنية، وتذليل العقبات، وإذا تطلب الأمر يتم عقد اجتماع مع الجهات المعنية، والنظر في تذليل المشكلات والعقبات، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على دعم المستثمرين، فضلا عن تقديم الحوافز لأي مستثمر.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

في سياق آخر، تحدث عن قرارات مجلس الوزراء اليوم، ومنها التصالح مخالفات البناء، منوهة بموافقة مجلس الوزراء اليوم، على منح نسبة تخفيض قدرها 25% من إجمالي مبلغ التصالح، في حالة السداد الفوري، مشيرًا إلى الموافقة على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إذ أن الهدف منه، زيادة الاهتمام بهذه الشركات، وحسن إدارتها.