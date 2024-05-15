«الأرصاد» تكشف حالة الطقس لمدة أسبوع.. الحرارة تصل إلى 42 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي لتصل ذروتها يوم السبت المقبل، تأثرا بالموجة الحارة التي تضرب البلاد بداية من غدٍ الخميس، وترتفع الحرارة تدريجيا لتصل إلى 42 درجة مئوية على بعض المناطق.

حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

ويسود خلال الأيام المقبلة طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء، وإليك تفصيل حالة الطقس والظواهر الجوية لكل يوم على حدة:

الخميس 16 مايو

- درجات الحرارة العظمى تصل إلى 32 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و37 على جنوب الصعيد.

- الرياح تكون شمالية على أغلب الأنحاء مثيرة للأتربة على بعض المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

- نشاط الرياح على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة، ليصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الجمعة 17 مايو

- درجات الحرارة العظمى تصل إلى 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وترتفع إلى 41 درجة على جنوب الصعيد.

- الرياح تكون شمالية غربية على أغلب الأنحاء.

- نشاط الرياح على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة، و يصل ارتفاع أمواج البحر الأحمر 3.5 متر.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

من السبت 18 مايو إلى الثلاثاء 21 مايو

- درجات الحرارة العظمى تصل إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وترتفع إلى 42 درجة على جنوب الصعيد.

- الرياح تكون شمالية غربية على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على البحر الأحمر يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة.

- شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ارتفاع أمواج البحر الأحمر 3 أمتار على السواحل الشرقية.