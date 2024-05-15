حالة الطقس غدا.. بداية الموجة الحارة وارتفاع الحرارة على كل الأنحاء

يسود غدا الخميس، طقس حار على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليكون 16 مايو موافق أول أيام الموجة الحارة، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تكون حـالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق خبراء الأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا

كشف بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.