إسماعيل هنية: أبطالنا يمرغون أنف المحتل في التراب.. وطوفان الأقصى مقدمة التحرير

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: «ذكرى النكبة تمر بنا ونحن نخوض معركة طوفان الأقصى، وهي مقدمة التحرير والاستقلال»، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «أبطالنا يمرغون أنف المحتل في التراب، ويؤكدون أن زواله عن أرضنا حتمية قرآنية وحقيقة تاريخية، وأكذوبة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض أو مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون قد انتهت وإلى الأبد».