«هنغني وننبسط».. مروة ناجي تروج لحفلها في كندا (صور)

روّجت المطربة مروة ناجي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها المقرر إقامته السبت المقبل في كندا للجاليات العربية.

ونشرت مروة ناجي البرومو الدعائي للحفل، معلقة: «أيام قليلة تفصلنا عن يوم السبت 18مايو، هستناكم في Mississauga على مسرح Celebration Square بكندا لأكبر مهرجان غنائي مصري في أمريكا الشمالية، وهنغني وهننبسط سوا، وأوعدكم بليلة ولا أروع إن شاء الله».

مروة ناجي وحفل عيد الربيع

وشاركت مروة ناجي مؤخرا في حفل عيد الربيع، والذي رفع شعار «كامل العدد»، وروجت للحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».