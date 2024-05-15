الدكتور أحمد عبدالعزيز: لا يوجد منزل قائم على الأرض من شمال غزة لجنوبها

قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، أستاذ جراحة العظام في القصر العيني، إنه ذهب للعريش بعد تنسيق مع وزارة الصحة ومعه مجموعة من الأطباء، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات اللازمة والتي وفرتها الوزارة، وتم استقبال المصابين بمستشفى العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد، وتم إجراء عمليات خطرة للمصابين والجرحى الفلسطينيين، ثم تحويلهم إلى مستشفيات القاهرة.

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رحلة الدكتور أحمد عبدالعزيز في غزة

وأضاف أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC«، المذاع على فضائية «DMC»، أنه جاءت الفرصة لدخول غزة مع مجموعة من الأطباء بترتيب دولي، وبدأت الرحلة بجنوب غزة، ثم انتقل الطاقم إلى المنطقة الشمالية من القطاع بمستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، لافتًا إلى أن هذه هذه المستشفيات تعرضت للهجوم من قوات الاحتلال وفقدت وظائف حيوية بسبب انقطاع المياه والكهرباء.

وواصل أنه في الطريق من الجنوب للشمال بداية من خان يونس لا يوجد منزل قائم على وجه الأرض، فقطاع غزة مهدوم تمامًا، ولا توجد معدات لرفع هذه المنازل المهدومة، وكل البيوت عبارة عن مقابر لساكنيها، والمأساة تكمن في أن أهالي غزة يسكنون الخلاء بلا ماء ولا طعام.