عاجل.. نجم الزمالك يفجر مفاجأة: «لعبت ماتش القمة مع الأبيض وأنا موقع للأهلي»

فجر وائل القباني، مدافع الزمالك السابق، مفاجأة بشأن واقعة توقيعه للنادي الأهلي وهو يشارك مع الزمالك بشكل طبيعي وقبل مواجهة القطبين بالتحديد.

وقال القباني خلال استضافته ببرنامج الهدف رفقة الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورتس: «لعبت للزمالك أمام الأهلي وأنا موقع للأحمر وفزنا بالمباراة في الموسم اللي حصلنا فيه على الدوري وكانت المباراة قبل نهاية الدوري بـ4 مباريات».

بطولات وائل القباني مع الزمالك

وأشار إلى أنه حصل على 11 بطولة مع نادي الزمالك طوال 8 مواسم قضاها داخل القلعة البيضاء بداية من موسم 1999-2000 وحتى موسم 2006-2007 ومن ثم انتقل لصفوف المصرية للاتصالات.

أرقام وائل القباني كلاعب

وحسب ترانسفير ماركت خاض وائل القباني خلال مسيرته الكروية كلاعب 229 مباراة بواقع 167 لقاء بالدوري و29 في كأس مصر و29 بدوري الأبطال و3 بالسوبر المصري ولقاء بكأس السوبر الأفريقي ونجح في تسجيل 20 هدفا وصنع 9.