سبب وفاة والد نجم الزمالك.. «أصيب بمرض خطير» | عاجل

في الساعات الأولى من اليوم، رحل عن عالمنا والد نجم الزمالك سيد محمد عبد الله «نيمار»، وذلك قبل أيام من نهائي الكونفدرالية، ومن المقرر تشييع جثمان والد لاعب الفريق الأول خلال الساعات المقبلة بمسقط رأسه.

سبب وفاة والد نجم الزمالك سيد نيمار

عانى الد لاعب الزمالك سيد عبد الله نيمار خلال الفترة الماضية، من سرطان المخ الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية، وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، حيث وصلت درجة الوعي إلى 3 درجات فقط.

ابتعاد نيمار عن المشاركة في المباريات الأخيرة

ابتعد اللاعب سيد نيمار عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، بسبب تأثره بحالة والده الصحية، الذي كان يعاني مع مرض سرطان المخ في الفترة الماضية.

خسارة الزمالك مباراة ذهاب الكونفدرالية

يذكر أن نادي الزمالك خسر مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بدولة المغرب، ومن المقرر إقامة لقاء العودة يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.