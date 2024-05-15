عاجل.. كاف يكافئ الزمالك بسبب الأهلي ويصدم نهضة بركان بقرار رسمي.. مستند

أسهم تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في تحسين تصنيف الفارس الأبيض بين أندية القارة، وفق ما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وجاء تحديث التصنيف الخاص بالأندية الأفريقية من جانب «كاف»، بعد تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، باستمرار المارد الأحمر في الصدارة برصيد 82 نقطة، وفي المركز الثاني الترجي التونسي برصيد 61 نقطة، وفي المركز الثالث الوداد المغربي برصيد 60 نقطة، وفي المركز الرابع صن داونز برصيد 54 نقطة، وفي المركز الخامس الزمالك برصيد 43 نقطة.

نهضة بركان خلف الزمالك في تصنيف «كاف»

وجاء نهضة بركان المغربي بعد الزمالك برصيد 42 نقطة أي بفارق نقطة وحيدة، وحال نجح الزمالك في الفوز بلقب الكونفدرالية سيوسع الفارق مع نهضة بركان وسيقترب بقوة من صن داونز، لكن حال تتويج نهضة بركان باللقب سيتخطى الزمالك في الترتيب.

وجاء تقدم الزمالك في التصنيف وانفراده بالمركز الخامس، بهدية من النادي الأهلي، بعد فوزه على مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري الأبطال، إذ كان يمتلك في رصيده 38 نقطة وهو نفس رصيد الزمالك الذي أضاف 5 نقاط بالتأهل لنهائي الكونفدرالية.