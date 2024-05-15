عمر خيرت يروج لحفله في الكويت غدا بصور من «البروفات»

شارك الموسيقار عمر خيرت جمهوره، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور من بروفات حفله في الكويت والمقرر إحياؤه مساء غد الخميس.

ونشر عمر خيرت الصور، وعلق عليها قائلا: «الموسيقار عمر خيرت والفرقة الموسيقية، وتحضيرات حفلنا بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر».

حفل عمر خيرت في قصر عابدين

ومنذ أيام، أعلن الحساب الرسمي للموسيقار عمر خيرت عبر موقع «إنستجرام» نفاد تذاكر حفل قصر عابدين، وقال: «بعد نفاد تذاكر حفل يوم 7 يونيو 2024 لاحتفال 40 سنة عمر خيرت، ليلة إضافية يوم السبت 8 يونيو والتذاكر متاحة للبيع».