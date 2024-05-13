نفاد تذاكر حفل عمر خيرت بقصر عابدين وإضافة ليلة أخرى السبت 8 يونيو

أعلن الموسيقار عمر خيرت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفله المقرر إقامته يوم 8 يونيو بقصر عابدين؛ لذلك قررت الشركة المنظمة إضافة ليلة أخرى.

ونشر الحساب الرسمي للموسيقار عمر خيرت بيانًا قصيرًا، قال فيه: بعد نفاد تذاكر حفل يوم 7 يونيو 2024 لاحتفال 40 سنة عمر خيرت، ليلة إضافية يوم السبت 8 يونيو والتذاكر متاحة للبيع.

برنامج حفل عمر خيرت

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال حفل قصر عابدين مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها: ضمير أبلة حكمت ومسألة مبدأ وخلي بالك من عقلك وفي هويد الليل وافتتاحية مصرية الخواجة عبد القادر وصابر ياعم صابر وزي الهوى وتيمة حب والبخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها.