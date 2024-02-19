عمر خيرت: «ليالي مصرية سعودية» تعاون جميل بروح استمرار الشراكة

أكد الموسيقار عمر خيرت، أن التعاون المصري السعودي يعكس دائما العلاقة التاريخية الطويلة بين الشعبين والبلدين في وقت واحد، معربًا عن سعادته بما جاء في حفل «ليالي مصرية سعودية» وما ظهر من أعمال أعطت روحًا جديدة لاستمرار الشراكة والتعاون.

الانفتاح الفني في السعودية

وأوضح «خيرت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الموسيقى التي تم تقديمها بالأمس بالحفل بدار الأوبرا المصرية كان بها شيء جيد عن مصر، مؤكدًا أنه سعيد من الانفتاح الفني الذي حدث بالسعودية.

القوة الناعمة لها تأثير مهم جدا

وأشار إلى أنه يحيي السعودية على الانفتاح الفني، حيث إن القوة الناعمة لها تأثير مهم جدًا على حياتنا وحياة جميع الشعوب مشيرًا إلى أنه في فترات طويلة أحيا حفلات في السعودية بمدينة الملك فيصل وحضر بها السيدات والرجال والعائلات وكانت تجربة جيدة ومختلفة.