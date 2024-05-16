«الأرصاد» تحذر المصطافين بالمدن الساحلية من ارتفاع الأمواج.. يصل لـ4 أمتار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصطافين في المدن الساحلية من ارتفاع الأمواج اليوم الخميس، إذ نشهد اضطرابا في الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، ويصل ارتفاع الأمواج في هذه المناطق إلى 4 أمتار.

ارتفاع الموج يصل إلى 4 متر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البحر الأحمر سرعة الرياح به اليوم تتراوح بين 50 و 60 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و 4 أمتار، بينما تصل سرعة الرياح في خليج السويس وخليج العقبة لتتراوح بين 50 ل 70 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و 4 أمتار.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

ولفتت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن نشهد 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم الخميس، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة، حيث يبرز منها بدء ارتفاع درجات الحرارة، مما يتوقع أن يؤدي إلى حدوث موجة حر شديدة خلال الأيام القادمة، مع طقس مائل للحرارة في جميع الأنحاء. كما من المتوقع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في جميع الأنحاء، وقد تكون هذه الظروف خاصة مثيرة في المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، بالإضافة إلى انتشار الشبورة المائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.