السيناريست فاروق صبري يتعرض لوعكة صحية

تعرض السيناريست ورئيس غرفة صناعة السينما والمُنتج فاروق صبري، لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر من داخل غرفة صناعة السينما، أن فاروق صبري كان يعاني الفترة الماضية من وعكة صحية شديدة، أثرت عليه خلال الساعات الأخيرة، وذلك بسبب تقدمه في السن، وليس لمرض واضح.

وفاروق صبري كاتب ومنتج مصري، ترأس غرفة صناعة السينما سنوات عديدة، ومستمر في منصبة حتى اليوم، وقدم عددا من الأفلام السينمائية والمسرحيات، منها «البعض يذهب للمأذون مرتين» و«خلي بالك من جيرانك» و«إحنا بتوع الأتوبيس» و«ليلة بكى فيها القمر» و«الظالم والمظلوم»، وفي المسرح قدم مع الزعيم عادل إمام مسرحية «الزعيم».