عضو غرفة «صناعة السينما» يقترح إنشاء تطبيق لعرض المسلسلات مترجمة بلغة الإشارة

اقترح محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية، إنشاء تطبيق إلكتروني مثل «WATH IT» لترجمة الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية بلغة الإشارة.

وأشاد «عبد الوهاب» خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بترجمة المسلسلات بلغة الإشارة لدعم «قادرون باختلاف»، مشيرًا إلى أنّ «المتحدة» هي الذراع الإعلامي الكبير في مصر والوطن العربي.

الصُم وضعاف السمع في دور السينما

وكشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية، عن سبب عدم دخول الصُم وضعاف السمع دور السينما حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في التعليم الأساسي، ومن الضرورة أن نتحدث في البداية عن التعليم، وبعدها نتحدث عن الشق الترفيهي.

وأضاف: «كل المواطنين سواسية في الحقوق، ومن ضمنها الحقوق الترفيهية، فمن حق الصُم وضعاف السمع أن يتمتعوا بحقوقهم مثلهم مثل أي مواطن».

شعبة دور العرض والتوزيع

وتابع: «غرفة صناعة السينما لديها لديها شعبة تسمى شعبة دور العرض والتوزيع، وتهتم بدور العرض على مستوى جمهورية مصر العربية، والسؤال هنا «لماذا لا يتم تخصيص دور عرض للصُم وضعاف السمع لمشاهدة الفيلم، وتكون بها لغة إشارة وترجمة؟».