دور أداه عادل إمام وندم عليه.. «يشعر بالإحراج عند مشاهدته مع أبنائه»

تاريخ طويل وحافل بالإنجازات منذ دخوله الفن عن طريق المسرح في منتصف الستينيات، استطاع من خلاله الزعيم عادل إمام الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ84، اليوم، أن يظل النجم الأوحد والمتربع على عرش النجومية لسنوات طويلة، لم يسبقه في مثلها أحد.

200 عمل فني

وعلى الرغم من ذلك ومن بين قرابة الـ200 عمل بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح، هناك دور واحد ندم عليه الزعيم عادل إمام، حتى إنه قال كُلما كان يُعرض هذا العمل يغلق التلفاز، وهو فيلم «سيد درويش»، الذي أنتج عام 1967، وكان يتناول قصة حياة سيد درويش.

وكشف الزعيم في لقاء سابق مع الإعلامي محمود سعد في برنامج البيت بيتك الذي كان يذاع عبر التلفزيون المصري، أن فيلم سيد درويش هو من أكثر الأدوار التي ندم عليها ويكرهها، حينما سأله الإعلامي محمود سعد «هل في أفلام أنت كارهها»، حيث رد الزعيم قائلًا: «هو في دور في فيلم سيد درويش كنت عامل صبي عالمة، فكل ما تيجي المناسبة بتاعة سيد درويش يعرضوا الفيلم ده، فببقى مُحرج قدام أولادي».

فيلم سيد درويش

فيلم سيد درويش كان يتناول الفيلم قصة حياة سيد درويش منذ طفولته وحتى وفاته مرورا بوطنيته خلال أحداث ثورة 1919 وقصة حبه بالراقصة جليلة، وقام ببطولة النجم الراحل كرم مطاوع وهند رستم وإخراج أحمد بدرخان.