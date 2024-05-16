عماد الدين حسين: أحداث 7 أكتوبر غيرت العقيدة العسكرية الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل تتبع نهجًا واضحًا في الصراع الحالي، وهو إذ تم أسر أي جندي إسرائيلي ويؤثر ذلك على أداء الجيش ضد الخصم، فليذهب هذا الأسير إلى الجحيم، مشددًا على أن الاحتلال لا ينوي أن يتعرض لأي معوقات في عملياته العسكرية بسبب الأسرى.

العقيدة الأمنية الإسرائيلية تغيرت

وأضاف «حسين»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، :«هذا النهج جديد في العقيدة العسكرية الإسرائيلية؛ لأن الاحتلال يرى أنه إذ خضع لفكرة أن الجيش الإسرائيلي لن يحارب بسبب تواجد أسرى محتجزين لدى حركة حماس، فبالتالي سترضخ لكافة مطالب الطرف الآخر، والعقيدة الأمنية الإسرائيلية تغيرت بشكل كامل بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي».

وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه المبادئ الجديدة بنجاح، حتى وصل الأمر أن حركة حماس نفسها تصدر مقاطع فيديو للمحتجزين وتقول إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن الأسرى المحتجزين لديها، وذلك لأن حكومة نتنياهو لا ترى إلا هدفها الأسمى الآن، وهو تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل والقضاء على حماس.

وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية تحسب الأمر من خلال تجنب الخسارة الأكبر، فهي على استعداد كامل لخسارة كافة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس مقابل تدمير قطاع غزة بأكمله وجعله منطقة غير قابلة للعيش.