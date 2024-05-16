مستندات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية.. اعرفها

فتحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الباب أمام كافة الراغبين في طلبات التصالح على مخالفات البناء، تفعيلاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لذا تستعرض «الوطن» كافة المستندات المطلوبة عند التقديم.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية

وجاءت أبرز المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمناطق الصناعية وفقاً لما أعلنته «التنمية الصناعية» كالتالي:

1 - صور من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2 - جميع المستندات التي تدل على صفة مقدم الطلب والخاص للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3 - شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، وتكون صادرة من نقابة المهندسين.

4 - إيصال سداد رسم فحص الطلب، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم الجدية.

5 - نسختان من الرسومات المعمارية، على أن تكونا معتمدتان من خلال مكتب هندي أو من خلال مهندس نقابي.

6 - نسخة من الرسومات المرافقة من أجل ترخيص البناء، إلى صورة من الترخيص «إن وجدت».

7 - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية، وذلك وفقاً للنموذج «2 أ» أو نموذج «2 ب»، على حسب مساحة المبنى.

8 - المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة.

9 - بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرر قانوناً، يتم إرفاق مع طلب التصالح، عقد اتفاق موثق من خلال الشهر العقاري.

10 - تقديم صورة فوتوغرافية للمخالفة، بالإضافة إلى نسخة رقمية «CD» بمختلف المستندات المرفقة بطلب التصالح.