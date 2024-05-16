أستاذ علوم سياسية: مصر رفضت مشروعات تقسيم فلسطين منذ الأربعينيات

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المحاولات اليهودية لبناء دولة لهم على أرض فلسطين المحتلة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، وكان هناك مخططات لاقتطاع مساحة من الأراضي الفلسطينية لإقامة الدولة اليهودية.

بريطانيا بدأت طرح فكرة التقسيم

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الواقع يشير إلى رواية أخرى، وهي أن الحضور الفلسطيني في هذه المساحة الجغرافية كان الأكبر، وهي ما تعرف الآن باسم فلسطين التاريخية من النهر للبحر بكل مساحتها.

وشدد على أنه في العشرينيات حدث نوع من الصراعات التاريخية على جزء من الأرض في اكتساب حقوق وشراء اليهود للأراضي والعقارات والدخول بالأموال اليهودية الكبيرة، وبدأت بريطانيا تطرح فكرة التقسيم وظهر العديد من المشروعات لتقسيم الأرض، حتى فترة الأربعينيات والتي كان بها فكرة تقاسم الأرض من خلال وجود 4 كيانات للفلسطينيين واليهود ولم يكن هناك اتحاد دولة، وكان الرافض الأول لهذه المشروعات هي مصر.

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي أمن قومي لمصر ومسئولية كبيرة، مؤكدًا أن مصر شاركت في الكثير من المفاوضات ومنها مفاوضات «أوسلو» والتي كانت المشاركة بتوجيهات مباشرة من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لوضع القضية الفلسطينية أمام استحقاقها، مشددًا على أن مصر أول دولة في الإقليم تجبر إسرائيل أن ترسم حدودها.