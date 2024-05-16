الزموا المنازل.. تحذير من التعرض المباشر للشمس الساعات المقبلة

مع إطلاق الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات من طقس الساعات المقبلة، إذ يشهد الأسبوع المقبل بداية من اليوم الخميس، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، جاء تحذير آخر للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ذروة السخونة، ما يزيد الشعور بحرارة الطقس.

ورغم أن التعرض المباشر لأشعة الشمس في الموجة شديدة الحرارة يزيد الشعور بسخونة الطقس، إلا أن له أضرار صحية كبيرة بحسب موقع verywellhealth، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

مخاطر التعرض للشمس في ذروة الموجة الحارة

ضربة الشمس:

حروق الشمس هي إصابة جلدية شائعة، وتنجم عن التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وتحدث الإصابة عندما تؤدي هذه الأشعة إلى اتلاف الحمض النووي في خلايا الجلد بشكل مباشر، ما يؤدي إلى استجابة التهابية، إذ تموت الخلايا التالفة وتتساقط، وهو ما يسبب تقشير الجلد.

وتعد أبرز أعراض ضربة الشمس إلى جانب احمرار الجلد، هي الدوخة والغثيان والقشعريرة.

الجفاف:

يحدث الجفاف عندما يفقد جسمك الكثير من السوائل، وهذا يمكن أن يتداخل مع وظائف الجسم الطبيعية، في الأيام الحارة وعند التعرض لأشعة الشمس قد تصاب بالجفاف عندما لا تتناول كمية السوائل التي تفقدها، ومن أعراضه الدوخة والصداع والتعب.

نقص صوديوم الدم:

عكس الجفاف هو نقص صوديوم الدم، ويسمى هذا أحيانًا أيضًا «التسمم المائي»، يمكن أن يحدث نقص صوديوم الدم عندما تفقد الكثير من الماء من خلال العرق ولكنك لا تعوض الصوديوم المفقود عند إعادة الترطيب، ومن أعراضه الخمول وفقدان الشهية وضعف العضلات.

نصائح للمواطنين خلال الموجة الحارة: التزموا البيوت

الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وجه نصائح من خلال تصريحاته لـ«الوطن» بعدم الخروج من البيت للوقاية من ضربة الشمس في الأجواء شديدة الحرارة إلا للضرورة، مؤكدا أن هناك بعض الفئات المعرضة لمضاعفات الإصابة بضربة الشمس هي:

1 - الأطفال

2- كبار السن

3- المصابون بالحمى

4- الذين يعانون من الجفاف أو الأمراض