رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية بيكلموني قائمة الأكثر استماعا في مصر

احتفل المطرب رامي جمال من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «بيكلموني» من ألبوم «خليني أشوفك» قائمة الأغاني الاكثر استماعا في مصر.

وكتب رامي جمال عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: بيكلموني قائمة الأكثر استماعا في مصر.

أغنية بيكلموني تريند في الدول العربية

وتصدرت أغنية «بيكلموني» منذ أيام التريند في عدد من الدول العربية، واحتفل رامي بهذا الإنجاز عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلاً: «ترند ١ في مصر والسعودية والكويت، شكراً من قلبي، فعلاً النجاح هذا بسببكم، شكراً للصناع وكل القائمين على الألبوم وشركتي وكل فريق العمل.»

ألبوم خليني أشوفك

وطرح مؤخرا رامي جمال ألبوم «خليني أشوفك» والذي يضم 15 أغنية هم: «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض»