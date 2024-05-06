«البكاء على الأطلال مع المقسوم» كلمة السر في نجاح أغنية رامي جمال

البُكاء على الأطلال تعبير عرفه العرب منذ قديم الزمان، أو تحديدًا من عصور الجاهلية كما كان يُطلق عليها، ويُقال إن الشاعر العربي الشهير امرؤ القيس، كان أول من بكى على الأطلال في شعره، والبكاء على الأطلال في القصائد الشعرية أو في الأغاني، دائمًا ما يكون مادة رائجة يحبها الجمهور العربي، جمهور الـ «يا ليل يا عين»، وحتى اليوم رغم التقدم الكبير والاختلاف والتغيير في أسلوب تقديم الشعر والأغنيات، لازال البُكاء على الأطلال مادة يحبها الجمهور.

«بيصبروني كام صورة لينا يعوضوني.. مبقتش متحمل حرام»، هكذا بكى رامي جمال على الأطلال في أغنيته «بيكلموني»، والتي أطلقها منذ أيام ضمن ألبومه الجديد، والتي حققت مشاهدات كبيرة، خلافًا لباقي أغنيات الألبوم، حيث حتى هذه اللحظة اقتربت الأغنية في 10 أيام فقط من 4 ملايين مشاهدة، بخلاف عشرات الآلاف من الفيديوهات على تيك توك على هذه الأغنية.

وحينما تحولت المصطلحات من البكاء على الأطلال لـ«الموف أون» أو التخطي، فكانت أكثر التعليقات على الأغنية بطريقة ساخرة، هي أن كلمات الأغنية ستكون صعبة على شخص يحاول التخطي من علاقة حب كان فيها، الأمر الذي كتبه رامي جمال نفسه بطريقة مُضحكة على صفحاته: «هل أنا ساعدتك على الموڤ اون».

على مستوى آخر وهي مفارقة يعتبرها البعض مفارقة كوميدية أيضًا، فعلها رامي جمال هذه المرة هي الألحان، التي اعتمدت على المقسوم، وهو اللحن الذي يدعو مستمعيه للرقص، إلا أن الأمر الذي يعتبر العكس تمامًا فمن كلمات الأغنية تدور حول الحنين والشوق والحزن من انتهاء العلاقة العاطفية مع شخص ما.

الأغنية من كلمات مودي نبيل وألحان فارس فهمي وتوزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها:

بيطمنونى

الناس عليه بيكلمونى

أخباره لسه بيوصلونى

من قلبى ببعتله السلام

وبيسألونى

أيامه لسه بيوحشونى

بالغالى لما يحلفونى

انا ببقى متطمن أوام

بيصبرونى

كام صوره لينا يعوضونى

عن طول غيابه عن عيونى

مبقتش متحمل حرام

وف بالى كلام

جوايا بشيله ونفسى أحكيله ونرجع زى زمان

انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد ف قلبى مكان

معرفش ظروفه ولما ها أشوفه اللهفه عليا تبان

شاهده الأيام

وسنين إخلاصى دى على أحساسى وعمره عليا ما هان

مانسيتش دقيقه ب أى طريقه ونفسى أرجعله عشان

حنيت ف غيابه وقلبى اهو سابه محسش أى أمان

بيأكدولى

عنى أن سألهم هايقولولى

طول بعده انا عايش ب طولى

والأسم اهو عايش والسلام

وبيوعدونى

وانا نفسى بس يريحونى

وفى مره صوته يسمعونى

و أهم حاجه يكون تمام