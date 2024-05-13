رامي جمال يتصدر قائمة أنغامي هذا الأسبوع بأغنية من ألبوم «خليني أشوفك»

كشف الفنان رامي جمال من خلال خاصية «الاستوري»، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تصدره قائمة أنغامي بأحد الأغاني الذي أصدرها ضمن ألبومه الجديد «خليني أشوفك» الذي تصدر التريند بعد طرحه مباشرة في دولة مصر والسعودية والكويت.

وشارك رامي جمال «ستوري» صورة عن تصدر أغنية «بيكلموني» الذي أصدرها ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم خليني أشوفك ضمن قائمة أفضل الأغاني العربية الأسبوعية على تطبيق أنغامي.

رامي جمال يتصدر التريند بألبومه الجديد

وأصدر رامي جمال ألبومه الجديد الذي يحمل اسم خليني أشوفك يوم 24 من شهر أبريل لهذا العام 2024، وتصدر التريند الأول على «يوتيوب» في 3 دول عربية وهما مصر والسعودية والكويت، وتصدرت أغنية بيكلموني التريند الأول وأغنية أنت مين التريند الثاني على يوتيوب.

15 أغنية ضمن ألبوم رامي جمال الجديد

ويضم ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال 15 أغنية جديدة وهي: «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض».