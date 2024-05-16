تنظيف كبدة الفراخ بمكون سحري.. «هيودي الطعم في حتة تانية»

تعد كبدة اللحم والفراخ من الأكلات الصحية التي تحرص ربات البيوت على وجودها على مائدة الطعام من حين لآخر، إلا أن هناك الكثيرات لا يعرفن أن نقع كبدة الفراخ واللحمة له فوائد عديدة وتمنحها مذاق مختلف.

فوائد نقع كبدة الفراخ في اللبن

قناة CBC Sofra، أوضحت فوائد متعددة لنقع كبدة الفراخ قبل طبخها، فضلا عن أفضل طريقة لإعدادها لتكون وصفة لذيذة وسهلة على مائدة الطعام، باستخدام مكون واحد وهو اللبن الحليب.

ووصفت أن «اللبن الحليب»، بالمكون السحري الذي يستخدم كمحلول لنقع الكبدة البلدي به سواء اللحم أو الفراخ، إذ يعمل اللبن على تفتيح لون الكبدة، فضلا عن تنظيفها وإخفاء زفارتها، كما أنه يخفي نكهة الحديد التي تكون متواجدة في كبدة الفراخ.

نصائح لإعداد كبدة الفراخ

وهناك عدة نصائح لإعداد كبدة الفراخ بطريقة سهلة، وهي:

- عدم تسويتها أزيد من اللازم.

- تسوية الكبدة بشكل صحيح يجعلها أكثر فائدة وأسهل في المضغ.

- وضع الليمون والخل يمنحا نكهة إلى الفراخ نكهة وفائدة أفضل في الرائحة والطعم

وعلى مستوى كبدة اللحمة كان الشيف الشربيني، قدم أسهل وصفة لعمل الكبدة البلدي عبر CBC sofra، والتي يستعرض «الوطن» مقاديرها في السطور التالية:

- كبدة مقطعة مكعبات أو شرائح.

- بصل مقطع إلى مكعبات صغيرة.

- ثوم مفروم.

- زيت ذرة أو نباتي.

- فلفل أسود وملح وكمون.

- فلفل أخضر يقطع إلى مكعبات صغيرة أو فلفل ألوان وفلفل حار (حسب الحاجة)

- طماطم تقطع إلى مكعبات متوسطة.

- عصير ليمون.

- خل.

- تشوح الكبدة في بعض الزيت على النار، مع وضع الفلفل والثوم والبصل حتى تصل إلى لون أغمق، وبعد ذلك إضافة الخل وعصير الليمون والملح والفلفل ثم يقلب حتى تمام النضج.

- يمكن تقديم الكبدة البلدي مع طبق مكرونة أو الخبز.