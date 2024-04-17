الطريقة الصحية لتناول الكبدة.. تجنب الإصابة بالتسمم والأمراض الخطيرة

الكبدة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها اللذيذ والقيم الغذائية التي تحتوي عليها، فهي غنية بالحديد والفيتامينات والمعادن المختلفة، وفي الوقت ذاته عالية الكولسترول والدهون.

ويحضرها البعض بطريقة غير صحية قد تفقدها قيمتها الغذائية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الطريقة الصحية لتناول الكبدة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه للاستفادة من القيمة الغذائية للكبدة يفضل إضافة عصير الليمون لها وطهيها بالشواء، وتناولها مع عصير برتقال لأن فيتامين سى يعزز امتصاص الجسم للحديد، ويجب عدم إضافة الزيوت أو السمن إلى الكبدة أثناء الطهى، حتى لا يزيد من مخاطر الدهون المشبعة.

فوائد تناول الكبدة

وتابع بدران، أن الكبدة غنية بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي على الكثير من البروتين والحديد والفيتامينات، كما أنها غنية بالفوسفور الذي يساعد على سلامة العظام والأسنان، والزنك الذي يدعم جهاز المناعة.

مخاطر الإفراط في تناول الكبدة

ونصح استشاري المناعة بتناول الكبدة مرة واحدة فقط في الأسبوع، كون الإفراط في تناولها يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض منها زيادة الدهون والكوليسترول وأيضا الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، مشيرا إلى أن تناول كميات كبيرة من الكبدة يمكن أن يؤدي إلى أعراض تسمم «فيتامين أ».

حيث تشمل أعراض سمية «فيتامين أ» العديد من الأعراض منها الغثيان والقيء والصداع والنعاس، وأيضا حدوث مشاكل بالعظام.