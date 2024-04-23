«من غير زفارة».. أفضل طريقة لعمل الكبدة الجملي مثل المحلات

الكبدة الجملي من الأكلات المحببة لدى الكثيرين، فالبعض يفضل تناولها من المطاعم والآخر يفضل تحضيرها في المنزل لضمان الأمن والسلامة ولكن ربما لا يستطيعوا طهيها بنفس طريقة المطاعم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لعمل الكبدة الجملي مثل المطاعم وسر إزالة رئحة الزفارة منها.

تحضير الكبدة الجملي

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الكبدة الجملي في المنزل مثل المطاعم على خظى الشيف أميرة شنب في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة» والتي منها:

كيلو كبدة جملي مقطعة إلى شرائح كبيرة غير سميكة

فلفل رومي أخضر وأحمر مغسول جيدًا ومجفف

نصف كيلو طماطم مغسولة ومقطعة إلى مكعبات

فلفل أسود وملح

ليَة ضاني

زيت

طريقة التحضير

في البداية يتم تشويح الليّة في زيت ساخن جدًا بطاسة كبيرة وعميقة

بعد ذلك يتم إضافة نصف قطع الكبدة المغسولة والمصفاة جيدا على مراحل مع اللية في الزيت، وتقلب حتى تتحمر.

إضافة الفلفل الرومي الأخضر الأحمر المقطع إلى مكعبات.

استمر في التقليب حتى يدبل الفلفل مع الكبدة.

إضافة الملح والفلفل الأسود مع مكونات الكبدة في الطاسة.

بعد ذلك يتم إضافة النصف المتبقي من الكبدة المغسولة

عند ملاحظة تكوين صوص الكبدة، تجمع الكبدة على جانب من الطاسة.

يتم تشويح في الصوص الطماطم المقطعة إلى مكعبات وهرسها

تخلط باقي الكبدة المشوحة مع الفلفل الرومي.

استمر في التشويح حتى تنضج الكبدة.

طريقة عمل الكبدة الجملي على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل الكبدة الجملي نقدمها لكم بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة:

المقادير

كبدة.

بصل.

فلفل ألوان.

ثوم مفروم.

عصير ليمون.

سمنة.

ملح وفلفل أسود.

كزبرة خضراء.

خطوات التحضير