3 علامات تميز الكبدة البلدي عن غيرها.. «عشان ميتضحكش عليك»

الكبدة البلدي من الأطعمة الضرورية للجسم، التي يفضل تناولها الكثير باستمرار، لاحتوائها على فيتامينات عديدة، إلا أن البعض قد يشتري «المستوردة» على أنها بلدي، لذا فإن هناك بعض العلامات المميزة، التي توضح الفرق بينهما.

وبحسب تقرير على قناة cbc sofra، فهناك بعض العلامات التي تميز الكبدة البلدي نوردها في السطور التالية:

لون الكبدة البلدي

اللون من العلامات المميزة في الكبدة البلدي، إذ تتميز بلون أحمر وردي فاتح، ولا يوجد فيها أي تكتلات دموية، أما إذ كانت غامقة جدًا، فهي ليست بلدي.

قوام الكبدة البلدي

تتميز الكبدة البلدي بقوام لين، ويسهل تقطيعها كأنها مثل الجيلي المتماسك، أما إذا كانت تتفتت بمجرد إدخال السكينة بها، فيعني ذلك أنها ليست بلدي.

احتفاظ الكبدة البلدي بالسوائل بداخلها

من مميزات الكبدة البلدي أنها تحتفظ في داخلها بالسوائل، لذا فإن تقطيعها يكون سهل جدًا، لأنها لا تفرز سوائل كثيرة، خاصة عند تفريزها.

يفضل شراء الكبدة البلدي من جزارة موثوق فيها، أو منافذ للبيع ذات مصدر، فلا يفضل تمامًا الشراء من أماكن مجهولة المصدر، أو غير معروفة.

أوضح الشيف شربيني ببرنامج «الشيف»، على قناة cbc sofra طريقة بسيطة لعمل الكبدة البلدي.

المقادير:

كبدة مقطعة مكعبات أو شرائح طولية.

ثوم مفروم ناعم.

بصل مكعبات صغيرة.

زيت نباتي أو زيت ذرة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون ناعم.

فلفل ألوان مكعبات صغيرة أو فلفل رومي أخضر حسب الرغبة.

طماطم مكعبات متوسطة.

عصير ليمون أو ليمون شرائح.

بهارات مشكلة.

خل أبيض.

فلفل حار سليم أو مكعبات.

للتقديم:

خبز بلدي أو شامي.

جرجير.

طريقة عمل الكبدة البلدي:

تشوح الكبدة في وعاء على النار في القليل من الزيت، مع البصل والفلفل والثوم، وعند الحصول على لون خفيف، يضاف الفلفل الحار والخل وعصير الليمون والبهارات والملح والفلفل حسب الرغبة، ويقلب حتى تنضج، وتقدم إلى جانب العيش أو المكرونة.